Une 40e cohorte d’entrepreneurs accueillie à l'EEB

Une 40e cohorte d’entrepreneurs, accompagnés de diplômés et de l’équipe projet, a démarré récemment au sein de l'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB).

Ce sont 29 entrepreneurs-athlètes, dont 13 femmes, qui composent la cohorte G16 du Programme Émergence.

Provenant de 12 régions administratives différentes, le groupe comprend 20 relèves et neuf fondateurs. Ensemble, ils représentent plus de 318 M$ dans le monde des affaires et plus de 1400 emplois.