Essence : Chaudière-Appalaches parmi les régions qui payent trop cher

Le territoire de Chaudière-Appalaches fait partie des dix régions où la marge au détail du prix à la pompe de l'essence tourne autour de 20 cents/litre. L'organisme CAA-Québec dénonce cette situation.

En effet, dans les derniers jours, il y a eu d’importantes baisses des indicateurs pétroliers et pourtant les stations-service tardent à descendre leur prix. Quelques endroits en Beauce ont baissé, mais il n’en demeure pas moins qu’ils ont bien profité de plusieurs jours pour faire une bonne marge de profit.

Dans les derniers jours, Chaudière-Appalaches, avait une moyenne de prix de 169,9 ¢ donnant l’opportunité aux commerçants de faire 21,7 ¢ le litre. Même si la moyenne a descendu aujourd’hui à 167,9 ¢, il n’en demeure pas moins que le prix réaliste devrait tourner autour de 158,8 ¢.

Bien que dans la dernière année, on a observé durant le mois de mars, avril et juillet la même marge, elle a rarement dépassé plus d’une journée.

Pendant que dans les régions comme Chaudière-Appalaches, le consommateur paye très cher, il est possible actuellement de faire le plein à 155,9 cents/litre. Le coût d’acquisition pour les détaillants de la métropole est pourtant l’un des plus élevés de la province en raison de la taxe dédiée au transport en commun.