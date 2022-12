Investissement Québec bonifie son offre d’accompagnement pour les entreprises de Chaudière-Appalaches

Voir la galerie de photos

La société d’État Investissement Québec vient de bonifier son offre d’accompagnement pour les entreprises de Chaudière-Appalaches en créant un poste de conseiller en maximisation et marchés publics québécois.

Le conseiller en question est Pierre Roberge, qui possède plus de 30 ans d’expérience en développement économique. En 2020, il a rejoint l’équipe d’Investissement Québec et c'est tout récemment qu'on lui a confié le poste de conseiller en maximisation.

Son travail consistera à aider les PME du territoire de Chaudière-Appalaches à répondre aux appels d’offres publics et à participer aux grands projets publics ou privés régionaux, a expliqué en entrevue vidéo à EnBeauce.com le vice-président, Achat québécois et développement économique chez Investissement Québec, Stéphane Drouin.

Ce conseiller sera entre autres responsable d’assurer une veille des appels d’offres publics pertinents et d’accompagner les fournisseurs et donneurs d’ordres sur les marchés publics. Le tout dans le but avoué, de dire M. Drouin, d'encourager l’approvisionnement québécois, et de rendre les chaînes d’approvisionnement des entreprises du Québec plus solides et plus résilientes.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec Stéphane Drouin d'Investissement Québec.