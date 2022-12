Le 25e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches est lancé

Les coprésidents d’honneur du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, Gabriel Paquet et Anabelle Goupil ont donné le coup d’envoi mardi de la 25e édition du concours, organisé par Chaudière-Appalaches Économique.

Nommés lauréats régionaux du volet Réussite inc. de la 24e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, Mme Goupil et M. Paquet ont accueilli les invités au Pub de la Contrée où ils leur ont proposé une visite des installations de brassage et de torréfaction de leur entreprise qui fêtera ses 10 ans en 2023. Les invités ont également eu le plaisir d’en apprendre davantage sur le parcours inspirant de ces deux entrepreneurs passionnés.

« Le Défi OSEntreprendre permet d’être témoin de l’effervescence de notre milieu et de découvrir toutes les belles idées qui naissent dans notre région. Ça nous relie à d’autres entrepreneurs, c’est très inspirant ! » relate Anabelle Goupil. Gabriel Paquet a rappelé « l’importance de bien s’entourer et d’aller chercher tous les outils qui sont à notre disposition lorsqu’on démarre une entreprise. Il y a de nombreux organismes qui sont là pour nous accompagner ». Le duo s’est aussi adressé aux élèves et étudiants : « être entrepreneur, c’est se donner de grands défis, mais c’est aussi se donner les moyens de faire la différence dans notre milieu et d’être les acteurs du changement que l’on a envie de voir. C’est de créer quelque chose à notre image, avec nos valeurs ! »

Le compte à rebours est commencé ! Les élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs sont invités à s’inscrire d’ici le 14 mars 2023, 16 h. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre. quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional le 27 avril prochain.