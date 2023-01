Alerte: taux de chômage à 5 % au Canada et à 4 % au Québec en décembre

Tous les employés et les membres de la direction de l’Usine Tactic Inc., se sont réunis à la Cache à Maxime de Scott le 29 octobre 2022, afin de souligner les 25 années d’existence de l’entreprise. Cette soirée avait comme objectif principal de souligner et de reconnaitre le travail exceptionnel de tous ses employés au fil des années. De plus, ...