La boutique l'Ambassadeur de Sainte-Marie ferme ses portes

La propriétaire de la Boutique L’Ambassadeur, Carole Audet, annonce officiellement que La Boutique l’Ambassadeur, située dans le Centre commercial Les Galeries de la Chaudière, fermera définitivement ses portes le 29 janvier.

« J’ai aimé, tous les jours, passionnément mon métier, mon commerce, mes clients, mais c’est le temps de quitter», explique Mme Audet.

La Boutique a ouvert ses portes en 1989 et elle était, à l’origine, située à Saint-Joseph- de-Beauce. Par la suite, en 2000, la Boutique l’Ambassadeur a déménagé aux Galeries de la Chaudière.

Mercerie pour homme, connu et reconnu à travers toute la Beauce et bien au-delà, l’offre vestimentaire a toujours été d’une grande qualité, d’une grande diversité et toujours aux goûts et modes du jour.

« Je quitte avec le sentiment d’avoir bien fait les choses. J’ai aimé, avec passion, accompagner les gens, les clients, les amis dans leurs aventures, leurs emplois, leurs événements de vie. De moments d’exception et de grands privilèges », d’expliqué Carole Audet, la propriétaire.

Il est important de mentionner que la Boutique l’Ambassadeur restera ouverte jusqu’au 29 janvier.

« Avant de vous dire au revoir, je veux remercier mes enfants, une maman dans le commerce demande de la patience et de la résilience. Merci à mes employés. Vous avez fait partie de ma vie et j’en suis honorée. Merci à mes clients qui sont devenus mes amis. Vous servir à combler ma vie. Après plus de 34 ans, je rentre dans mes terres auprès de ma famille. Au plaisir de vous revoir », de conclure Carole Audet.