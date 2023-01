Investissement Québec soutient cinq entreprises beauceronnes

La tournée Productivité Innovation d’Investissement Québec a profité de son passage en Chaudière-Appalaches pour annoncer son soutien à neuf entreprises, dont cinq en Beauce.

Ces neuf entreprises ont bénéficié de l’accompagnement et d’un appui financier de la société d’État totalisant près de 16 millions de dollars.

« À Investissement Québec, nous avons fait de la productivité de nos entreprises une priorité stratégique. Pour appuyer les entreprises dans leurs démarches, Investissement Québec leur offre le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique. Mais souvent, c’est en allant à la rencontre des dirigeants d’entreprises, en provoquant les échanges avec des experts et en permettant que les entrepreneurs s’inspirent les uns les autres qu’Investissement Québec a le plus d’impact », a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

Les entreprises d'ici soutenues

Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design est un fabricant d'armoires de cuisine et de salle de bains haut de gamme, situé à Saint-Isidore. L’entreprise a obtenu deux prêts totalisant 2,4 M$, dont 1,1 M$ provenant des fonds propres d’Investissement Québec et 1,3 M$ du programme ESSOR, pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec.

Le projet soutenu permettra à Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design d’agrandir ses installations pour intégrer de nouveaux équipements qui lui permettra de robotiser et d’automatiser certaines étapes de sa chaîne de production pour accroître sa productivité. L’équipe régionale d’Investissement Québec en Chaudière-Appalaches a également offert un accompagnement stratégique pour soutenir l’entreprise dans ses projets de croissance.

Fabrication Clément, située à Scott, a obtenu un prêt de 400 000 $ via les fonds propres d’Investissement Québec pour soutenir son projet de relève et permettre le maintien des activités dans la région. L’entreprise est un fabricant de composantes de meubles sur mesure pour de grands fabricants.

Situées à Saint-Georges, l’entreprise Matiss et sa division Matissoft ont obtenu deux prêts totalisant 3,8 M$ via les fonds propres d’Investissement Québec. Ce soutien financier permettra à l’entreprise d’agrandir ses installations et d’acheter de nouveaux équipements pour augmenter sa capacité de production et soutenir sa croissance. Le soutien d’Investissement Québec permettra également de soutenir l’intégration de nouvelles personnes dans l’actionnariat. Matiss œuvre dans la conception et la fabrication d’équipements automatisés pour les secteurs industriels et manufacturiers, alors que sa division Matissfoft se spécialise dans le développement et l’intégration de logiciels de gestion de production et de processus de contrôle.

L’entreprise Portes gb, située à Saint-Lambert-de-Lauzon, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de portes et de moulures sur mesure. Portes gb a été accompagnée par Investissement Québec-CRIQ dans la sélection d’un logiciel de gestion intégrée des opérations, qui lui permettra d’accroître sa productivité.

R.C.M. Modulaire est une entreprise de construction modulaire spécialisée dans les campements miniers, les immeubles à logements, les hôtels et les bâtiments institutionnels. Située à Saint-Benoît-Labre, R.C.M. Modulaire a obtenu deux prêts totalisant 3,2 M$. 1,6 M$ provient des fonds propres d’Investissement Québec et s’inscrit dans l’initiative Productivité Innovation. Un prêt du même montant a été octroyé via le programme ESSOR. Le soutien financier permettra à l’entreprise de soutenir sa croissance, d’accroître sa capacité de production et de faire face à la rareté de main-d’œuvre en automatisant des secteurs clés de sa production.

Tournée Productivité innovation

La tournée Productivité innovation ce sont des événements-conférences au cours desquels des experts discuteront des enjeux et défis des entrepreneurs, notamment en matière d’automatisation, de robotisation, de numérisation, d’approvisionnement, de commercialisation sur les marchés internationaux et de main-d’œuvre. Plus encore, des conseils sur les technologies innovantes de l’heure ainsi qu'un panel sur le parcours d'innovation d’entreprises locales permettront de favoriser la discussion entre les participants et les experts et partenaires sur place.