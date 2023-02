Auto du Boulevard Kia Notre-Dame-des-Pins regarde vers le futur

À l’instar du nouveau slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration », Auto du Boulevard Kia de Notre-Dame-des-Pins choisit de bouger afin de rester au sommet. Et c’est avec de l’inspiration que vient l’innovation.

« Dans le domaine de l’automobile, si l’on veut être chef de file, il faut toujours être à l’affut des nouveautés et les créer », mentionne le propriétaire, Marc Lessard.

C’est dans ce but que dès le printemps 2023, l’entreprise procèdera à l’agrandissement et à la mise à niveau de sa salle de montre. « En doublant la superficie de celle-ci, nous serons en mesure d’offrir un environnement plus convivial à notre clientèle et à notre équipe », souligne M. Lessard.

Avec plus de 3 200 pieds carrés supplémentaires, il sera possible de présenter une vingtaine de véhicules à l’intérieur. « Aujourd’hui, les gens commencent par aller sur Internet. Maintenant, ils vont pouvoir voir les voitures à la chaleur et à l’abri des intempéries. On veut que les clients puissent toucher aux véhicules, s’asseoir dedans, ressentir le confort et découvrir les technologies disponibles », ajoute M. Lessard.

La salle de montre sera plus pratique, plus aérée et épurée tout comme la nouvelle image de Kia. L’entreprise prévoit ainsi le futur puisque dans un deuxième temps, les conseillers à la vente seront mieux outillés pour servir la clientèle. « Avec ces améliorations, nous serons en mesure d’offrir aux consommateurs une expérience de magasinage simple et agréable tout en tenant compte des nouvelles habitudes d’achat », se réjouit Carl Lessard, responsable de la satisfaction de la clientèle. Avec cet investissement, l’entreprise vient également consolider les emplois existants.

Nouvelles bornes de recharge

Par ailleurs, Auto du Boulevard Kia, vient de procéder à l’installation de bornes de recharge de grandes capacités, tant au niveau de la puissance que de la rapidité. Cela permettra de recharger un véhicule électrique plus rapidement en vue d’une livraison ou lors du service après-vente.

Mentionnons que les véhicules Kia d’aujourd’hui regorgent de technologies, ont une image attirant les regards et ils respirent la qualité. Le futur s’annonce grandiose chez Kia avec l’arrivée d’un modèle hybride, hybride branchable ou électrique dans chaque segment automobile principal au Canada d’ici 2025.

Le constructeur coréen prévoit que les ventes de véhicules électriques tripleront d’ici 2030 et que pour les modèles à essence, quatre véhicules vendus sur cinq seront hybrides.