Une cinquantaine d'éleveurs de bovins se réunissent à Saint-Joseph

Une cinquantaine de producteurs de bœufs et de veaux se sont réunis en assemblée générale à Saint-Joseph pour trouver des solutions aux difficultés que plusieurs entreprises vivent en raison de la conjoncture économique.

Le prix élevé des terres, la hausse du coût des intrants et l’augmentation des taux d’intérêt font mal aux liquidités des fermes. Les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud (PBCAS) parlent même de détresse chez certains de leurs éleveurs qui vivent un grand stress.

« Depuis déjà plusieurs années, notre organisation soutient, de pair avec Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ), que les programmes de sécurité du revenu doivent être mieux adaptés à la production bovine. Cependant, avec le contexte inflationniste actuel, la situation s’est empirée à une vitesse impressionnante », déclare Sylvain Bourque, président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud (PBCAS).

Ainsi, il a été proposé comme pistes de solutions, en collaboration avec les gouvernements, la mise en place de programmes favorisant la croissance du volume de production des entreprises en activité et l’établissement de relèves en production bovine, une actualisation et une bonification des programmes de sécurité du revenu existant, et des investissements dans des programmes rétribuant les pratiques durables des fermes.

Chaque producteur présent fait tout pour améliorer continuellement la mise en marché de leurs produits agricoles dans le but d’aller chercher le maximum du marché. « La situation est extrêmement préoccupante et nos membres souhaitent que l’on s’y attaque », ajoute M. Bourque.

Les PBCAS sont un syndicat affilié aux PBQ. Il regroupe 1 295 producteurs de bœufs et de veaux répartis sur 897 fermes sur le territoire des MRC des Appalaches, de Beauce-Centre, de Beauce- Sartigan, des Etchemins et de La Nouvelle-Beauce.