Une nouvelle convention collective pour les syndiqués de l’usine de Beaubois

L'entreprise Beaubois a signé une nouvelle convention collective avec les employés syndiqués de l’usine située à Saint-Georges.

L’entente de travail, rétroactive au 1er décembre 2022 a été entérinée par les membres affiliés au syndicat des Teamsters Québec, local 1999, lors d’une assemblée générale tenue le 10 février 2023.

D’une durée de cinq ans, l’entente prévoit le maintien et la bonification des conditions de travail, notamment :

• Une augmentation du taux horaire variant de 1,72$ à 2,21$ pour l’ensemble des employés la première année.

• Une augmentation de la prime de soir de 1.50$ à 2.50$

• Une majoration du taux des heures supplémentaires à 1.75x

• Une reconnaissance des acquis à l’embauche (formation ou expérience)

L’ajout ou la bonification de certains avantages font également partie de l’entente, entre autres, une progression plus rapide afin d’atteindre le haut de l’échelle salariale, l’augmentation du per diem repas lors de travail supplémentaire, et l’accès à deux congés mobiles fractionnables et monnayables additionnels.