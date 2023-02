Changement de présidence chez Ressorts Maska et Kenworth Maska

Les entreprises Ressorts Maska (fondée en 1954) et Kenworth Maska (fondée en 1990) annoncent aujourd’hui que leur président, Pierre Letendre, passe officiellement les reines à ses trois fils ; Samuel, Nicolas et Sébastien Letendre, qui étaient jusqu’à présent Vice-Présidents.

Les trois frères assureront la présidence en devenant coprésidents. Cette nomination est effective dès aujourd’hui.

« Impliqué depuis près de cinquante ans dans l’entreprise familiale fondée par mon père, je suis honoré d’avoir une si belle relève aujourd’hui, qui est prête à prendre la direction de Ressorts et Kenworth Maska. Mes fils m’accompagnent depuis une quinzaine d’années déjà. Ils ont occupé pratiquement tous les rôles dans l’entreprise ; mécanicien, aviseur, gérant de plancher, commis aux pièces et j’en passe. Cette transition bien planifiée depuis les dernières années, ainsi que leur parcours, me démontre sans aucun doute qu’ils sont prêts pour ce défi. Ils incarnent les valeurs chères de mon père et moi au quotidien et ils ont su s’entourer d’une formidable équipe. Je suis convaincu qu’ils sauront mener Maska au prochain niveau et poursuivre sa croissance, tout en conservant ce qui a toujours été le plus important pour moi : prendre soin de l’équipe et des clients » , déclare Pierre Letendre, qui restera actif dans la compagnie en tant que président exécutif du conseil d’administration.

« Nous avons une vision claire et le désir de bâtir la meilleure équipe de l’industrie. Un peu comme une dynastie sportive qui performe dans le temps et se démarque année après année. Nous avons tellement de plaisir à travailler ensemble et nous avons tous le désir d’exceller : ça se reflète dans notre équipe et nos performances », ajoute Sébastien Letendre Samuel Letendre précise : « Avec l’acquisition de 4 succursales dans la région de Québec l’an dernier et des projets d’agrandissements importants en cours, nous sommes dans une position idéale pour continuer notre croissance, ainsi qu’offrir à notre équipe et nos clients une expérience exceptionnelle ».

Actuellement, Kenworth Maska et Ressorts Maska comptent 11 succursales, dont l'une à Saint-Georges et plus de 485 employés, couvrant un territoire qui s’étend de la Rive-Sud de Montréal jusqu’à la Mauricie, ainsi que tout l’Est-du-Québec jusqu’à la Gaspésie.

« L’industrie vit des transformations majeures et nous serons en mesure de saisir les bonnes opportunités qui s’offrent à nous, afin de demeurer le leader de notre industrie et être reconnues comme le meilleur employeur de notre domaine », affirme Nicolas Letendre.

Il faut noter que Kenworth Maska vient de remporter son 6e trophée Or consécutif et a reçu le prestigieux prix de Concessionnaire de l’année pour une 2e fois depuis 2018. Ce prix est remis au meilleur concessionnaire Kenworth en Amérique du Nord parmi 74 groupes de concessionnaires.