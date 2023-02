Le premier Salon Robotique & Automatisation organisé à Sainte-Marie

Le tout premier Salon Robotique & Automatisation prendra place au Centre Caztel à Sainte-Marie, les 17 et 18 mai prochain, afin de permettre aux manufacturiers du Québec d’avoir un accès privilégié à des procédés de pointe et à des intervenants pour les orienter dans leur projet de robotique et d’automatisation.

Cet événement, qui est une initiative de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), regroupera plus de 35 entreprises spécialisées dans le domaine, situées autant au niveau local, régional, qu’au niveau international. Une entreprise française fait même le déplacement pour l'occasion. Enfin, certaines entreprises d'ici seront présentes pour dévoiler leurs dernières innovations, notamment le Groupe Baillargeon, Inovia, Matiss, Revtech Systèmes. En plus des entreprises présentes, près d’une dizaine d’organismes de support et de financement prendront part à ce Salon.

Une programmation pour tous

Les visiteurs du Salon Robotique & Automatisation pourront participer gratuitement à ces deux jours.

En plus des nombreuses démonstrations ainsi que des différents ateliers pour aider les entrepreneurs à faire le bon choix et à comprendre les impacts pour leur entreprise, plusieurs conférences seront offertes. En tout, ce sont une dizaine de conférences, d’une durée de 45 minutes, qui animeront ces deux journées avec des thématiques variées.

À noter que deux dîners-conférences avec entrée payante seront présentés dans le cadre du Salon. Le Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière inc. ainsi que le comité Interordre (Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre universitaire des Appalaches) agiront à titre de présentateur lors de ces dîners. La participation de Hugues Foltz, de Vooban, a été confirmée pour le jeudi 18 mai avec comme sujet « L’intelligence artificielle, la solution à la pénurie de main-d’œuvre ».

L’événement est présenté dans le cadre du Mois de la mécatronique.

Comment participer?

Les personnes souhaitant participer au Salon Robotique & Automatisation doivent préalablement s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne. Pour s'inscrire ou pour consulter la programmation complète du Salon, rendez-vous sur le site Internet de Développement économique Nouvelle-Beauce dans l’onglet « Événements et formations ».