La série opposant le Beauce Mitsubishi au Solution Profil Financier est à 1-1

La demie finale du Junior A opposant le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges au Solution Profil Financier de Saint-Victor débutait le vendredi 10 mars dernier au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Dès les premiers instants, on voit que cette série sera longue. Saint-Victor ouvre la marque et prend les devants 1 à 0 après la première période. Félix Labbé, avec les aides d’Olivier Girard et Olivier Bérubé, crée l’égalité 1 à 1.

Saint-Victor revient avec deux buts en fin de deuxième période et se dirige au vestiaire avec une avance de 3 à 1. Saint-Victor quitte Le Centre Sportif Lacroix-Dutil avec une victoire de 4 à 2 et prend les devants 1 à 0 dans la série.

Le lendemain, c’est au tour du Beauce Mitsubishi de se rendre à Saint-Victor pour tenter de créer l’égalité dans la série. Félix Labbé donne les devants 1 à 0 en première période avec les aides de Olivier Bérubé et Frédérick Lefebvre. Frédérick Lefebvre fait mouche en début de deuxième période avec les aides de Marc-Antoine Mercier et Olivier Girard et l’équipe visiteur mène 2 à 0. Saint-Victor diminue l’écart 2 à 1, mais Frédérick Lefebvre revient avec son deuxième de la rencontre avec l’aide de Benjamin Nadeau. Le Beauce Mitsubishi retraite au vestiaire avec une avance de deux buts. Félix Labbé revient avec son deuxième de la rencontre en début de troisième période pour prendre les devants 4 à 1. Saint-Victor n’abandonne pas et revient avec un but pour diminuer l’écart, mais Félix Labbé complète son tour du chapeau avec les aides d’Olivier Bérubé et Xavier Veilleux pour porter la marque 5 à 2. Saint-Victor essaye de revenir, mais le Beauce Mitsubishi tient bon et l’emporte 5 à 4.

La série sera de retour ce vendredi soir à 20h30 au Centre Sportif Lacroix – Dutil glace Manac. Samedi le 18 Mars à 20h sera la quatrième partie et, si nécessaire, à Saint-Georges ce dimanche à 14h00.