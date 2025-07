Le Club de natation régional de Beauce monte en grade

À l'issue du Festival par équipes 2025, disputé à la piscine du Cégep de Jonquière du 27 au 29 juin, le Club de natation régional de Beauce (CNRB) a effectué un montée historique dans son classement.

En effet, une belle récolte de médailles a permis au club de remporter la bannière de l'événement, qui accueillait un total de huit clubs de natation de la région du Saguenay—Lac Saint-Jean, de Portneuf et de Chaudières-Appalaches, et d'atteindre maintenant la classification de Section 4.

Voici la liste des médaillés de la compétition à Jonquière:

Elliot Berberi

Argent — 50 m brasse

Bronze — 50 m dos

Hubert Bergeron

Or — 200 m 4 nages

Argent — 200 m libre

Argent — 400 m libre

Argent —100 m papillon

Bronze —100 m libre

Flora Bédard

Bronze — 200 m brasse

Jean-Mickael Didier

Bronze — 100 m brasse

Anne-Sophie Dubois

Or — 100 m dos

Argent — 50 m dos

Argent — 200 m dos

Julia Dulac

Bronze — 400 m libre

Maude Frenette

Argent — 100 m brasse

Bronze — 200 m dos

Maxime Frenette

Or — 50 m libre

Or — 100 m libre

Or — 200 m libre

Or — 50 m brasse

Or — 100 m brasse

Or — 200 m brasse

Emy Laflamme

Or — 50 m brasse

Or — 100 m brasse

Or — 200 m brasse

Argent — 200 m 4 nages

Bronze — 50 m dos

Bronze — 100 m dos

Laurent Paquet

Or — 50 m brasse

Or — 100 m brasse

Or — 200 m brasse

Camille Paré

Bronze — 50 m papillon

Bronze — 100 m papillon

Ariane Pouliot

Or — 1500 m libre

Roxane Pouliot

Bronze — 50 m papillon

Bronze — 100 m papillon

Mathilde Sirois

Argent — 50 m libre

Argent — 50 m papillon

Bronze — 100 m libre

Bronze — 50 m brasse

Bronze — 100 m papillon

Ophélie Sirois

Or — 50 m papillon

Or — 100 papillon

Or — 200 m papillon

Bronze — 50 m libre

Émile Soulières

Or — 50 m dos

Or — 100 m papillon

Or — 200 m papillon

Argent — 50 m libre

Argent — 100 m libre

Argent — au 200 m 4 nages

Jade Tanguay

Or — 200 m libre

Or — 400 m libre

Or — 50 m dos

Or — 200 m dos

Argent — 100 m dos

Maude Tanguay

Argent — 200 m dos

Gabrielle Vachon

Or — 200 m libre

Argent — 50 m libre

Argent — 100 m libre

Argent — 200 m dos

Bronze — 200 m dos

Bronze — 100 m dos

Julianne Vachon

Or — 400 m libre

Bronze — 200 m libre

Ajoutons une médaille de bronze au 4 x 50 m libre masculin, cinq médailles d'argent au 4x50 m libre féminin (deux équipes), 4 x 50 m 4 nages féminin (une équipe) et 8 x 50 m libre mixte, trois médailles d'or au relais 50 m libre féminin et au 4x50 m 4 nages féminin et masculin, ainsi que cinq médailles d'argent au 4x50 m libre féminin 4 x 50 m 4 nages.

Félicitations aussi à Ilana Lessard, Mathilde Jacques, et Laurence Paré, Simone Dutil, Stéphanie Giroux, Naura Mercier et Marilie Rodrigue pour leurs améliorations de temps qui ont contribué à ce succès.

La reprise des activités du CNRB se fera en septembre. Pour faire partie du CNRB pour la saison à venir, veuillez suivre la page Facebook ou le site web pour les inscriptions.

Collaboration de Stéphanie Tremblay