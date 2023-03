Une salle de montre flambant neuve pour Bloc et Pavé Décor

La nouvelle salle de montre de Bloc et Pavé Décor/Gazons Robert et des Plantations Robert, installée au 18 551 du boulevard Lacroix à Saint-Georges, a été inaugurée ce matin.

« C'est un bâtiment et un endroit dont nous sommes vraiment fiers, et que personnellement nous trouvons magnifique ! », s'est réjoui Alain Robert, copropriétaire de l'entreprise.

Baigné de lumière, cet endroit représente un investissement de 2,2 M$, comprenant la grande salle de montre, les bureaux ainsi que les installations extérieures qui verront le jour prochainement.

Ce nouveau magasin leur permet d’avoir plus de produits en inventaire et des espaces de travail plus adaptés au personnel.

« Je m'assure que vous avez mis du temps, du coeur et de l'énergie dans ce projet », a mentionné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud. « Ce qu'on veut c'est que les gens continuent d'acheter localement. »

Les six camions sont prêts à livrer.

10 ans d'histoire

« Avec mon père Daniel Robert nous avons eu le désir de démarrer une gazonnière, et c’est grâce à l’aide précieuse d’agronomes et de conseillers que les Gazons Robert sont nés. Depuis le début, Les Gazons Robert servent autant les particuliers que les entrepreneurs et s’efforcent de produire un gazon de qualité », a raconté Alain Robert.

Petit à petit, l'entreprise est passée d'un petit cabanon en bois rond à l'espace actuel.

C'est en 2017 que la section Bloc et Pavé Décor est née, cela « afin de compléter notre offre pour nos clients entrepreneurs paysagistes. »

Cela fait donc six ans que Bloc et Pavé Décor et Les Gazons Robert évoluent et grandissent ensemble à Saint-Georges ainsi qu’à Saint-Augustin de Desmaures, où se trouve une succursale depuis maintenant trois ans.

Aujourd’hui, avec ces deux succursales, c’est près de 6 000 000 de pi2 de gazon et 1 000 000 de pi2 de produits d’aménagement paysager qui sont vendus et transportés dans le Centre et l’Est du Québec.