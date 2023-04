Défi OSEntreprendre: les lauréats de Beauce-Etchemin sont connus

Huit entreprises du territoire Beauce-Etchemins ont été récompensées pour la 25e édition Défi OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches.

Composé de gens d’affaires de la région, le jury local s’était réuni le 4 avril afin de procéder à l’analyse des dossiers soumis par des entrepreneurs dans les différentes catégories. Sur le territoire, huit entreprises ont reçu une distinction locale dans le volet Création d’entreprise et Faire affaire ensemble.

Les entreprises lauréates pourront désormais accéder à l’étape de la sélection régionale qui se tiendra le 27 avril au Cégep de Lévis.

Pour rappel, le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui a pour but de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement, de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise.

Voici la liste des lauréats:

Volet Création d’entreprise | Catégorie Innovations technologique et technique

M.C. Contrôle Nordique, de Scott dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, représentera la région dans la Catégorie Innovations technologique et technique. Cette catégorie regroupe les entreprises qui crées des produits, des procédés ou des applications innovatrices visant à améliorer, changer, modifier, transformer ou encore révolutionner un secteur d’activité ou une pratique sociale.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Services aux individus

Le Restaurant Le Nouveau Snoopy de Beauceville dans Beauce-Centre, Nalini Physio-Yoga située à Saint- Georges en Beauce-Sartigan ainsi que les entreprises Arpentage PCP inc. de Sainte-Marie en Nouvelle- Beauce et Croq’ Moulée Appalaches inc. des Etchemins représenteront leurs régions dans la Catégorie Services aux individus, dans laquelle ils compétitionneront contre d’autres entreprises qui fournissent des services à la population, incluant la restauration et l’hébergement.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Services aux entreprises

L’entreprise Raisa Canada, de Vallée-Jonction en Nouvelle-Beauce, représentera la région dans la Catégorie Services aux entreprises, catégorie destinée aux entreprises qui fournissent des services à des organismes ou autres entreprises.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Exploitation, transformation, production

Finalement, la Microbrasserie L’Assoiffée de Tring-Jonction représentera la MRC Beauce-Centre dans la catégorie regroupant les entreprises qui exploitent des ressources naturelles, ou produits ou transforme des produits semi-finis ou finis, comme les microbrasseries et distilleries.

Volet Faire affaire ensemble

La Ferme des cent acres de Lac-Etchemin, représentera la MRC des Etchemins dans le volet Faire affaire ensemble du Défi Osentreprendre qui vise à faire rayonner des entreprises se démarquant par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs de partout au Québec.