Fermeture d'Olymel à Vallée-Jonction: la CSN et la CCINB sous le choc

Dans un communiqué de presse, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) réagit à la fermeture de l'usine Olymel de Vallée-Jonction qui a été annoncée ce matin par l'entreprise.

Martin Maurice, président du Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction–CSN, dénonce cette décision et la façon de faire la direction. « On n’était pas préparé vraiment, on n’avait pas d'informations », a-t-il expliqué à EnBeauce.com. « On l'a su à 9 h 30 ce matin. (...) L'apprendre dans les médias en avance c'est bien ordinaire. Ils traitent les travailleurs et travailleuses de porcs carrément! »

« Ils n’ont rien prévu. Ils disent dans les médias qu'on a un fonds de pension, mais on n’a aucun fonds de pension. Et le gouvernement il est où là-dedans? Ils ont investi 150 M$ en mai 2021 pour aider aux emplois et là on a 1000 emplois de perdus, c'est de l'argent qu'ils donnent n'importe où. »

Il a également indiqué qu'il ne souhaitait pas que les travailleurs immigrants partent dans les autres usines d'Olymel pour continuer de travailler pour cet employeur.

« Il nous est terriblement difficile et pénible de contenir notre colère en ce jour sombre. Nous sommes plusieurs travailleuses et travailleurs qui cumulent des dizaines d’années d’ancienneté dans cette usine où les conditions de travail difficiles sont notre réalité quotidienne. Comme si ce n’était pas assez insultant et violent de nous faire traiter de la sorte, on nous demande de rester à l’emploi jusqu’à la fermeture définitive. La haute direction d’Olymel nous aura méprisés jusqu’à la fin . On n’attendra pas après Olymel pour essayer de reclasser notre monde. » Le syndicat préférerait en effet replacer ces travailleurs dans des entreprises également syndiquées par la CSN et qui ont besoin de main d'oeuvre.

Aujourd'hui le Syndicat travaille à l'organisation d'une assemblée générale prochaine pour répondre à toutes les questions des travailleurs.

Le Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction–CSN représente environ 1 000 membres. Il est affilié à la Fédération du commerce–CSN, qui compte 30 000 membres regroupés au sein de 360 syndicats œuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l’agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Nouvelle-Beauce

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Nouvelle-Beauce (CCINB) est également sous le choc suite à cette nouvelle. Bien que des rumeurs circulaient déjà, il était impossible de mettre en place des plans d'action tant que l'annonce officielle n'avait pas été faite.

« C'est triste ce matin. Oui ça touche les travailleurs d'Olymel, mais il ne faut pas oublier toutes les petites entreprises qui ont Olymel comme principal client aussi. Il y a plein de producteurs de porcs qui viennent de perdre une partie de leur chiffre d'affaires si on peut dire ça comme ça », a mentionné Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

La Chambre de commerce est donc en contact avec Services Québec et Développement économique Nouvelle-Beauce pour regarder la possibilité d'organiser une rencontre, dans le but permettre aux entreprises de la région de peut-être aller chercher cette main-d'oeuvre qui tombe maintenant sur le marché du travail. « On le sait que toutes les entreprises sont à la recherche de main d'oeuvre! On va aussi regarder au niveau de l'immigration pour que les travailleurs étrangers ici restent en Nouvelle-Beauce. »

Il va falloir attendre encore quelque temps pour vraiment savoir l'étendue de l'impact sur les entreprises de la région.