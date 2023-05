Avantis Coopérative devient partenaire de Céréales Charlevoix

Avantis Coopérative et les associés de Pierre du Moulin deviennent partenaires d’affaires dans Céréales Charlevoix, une entité créée il y a quelques années pour l’entreposage et la vente de grain biologique et de spécialité pour alimenter le Moulin de Charlevoix à Baie-Saint-Paul et plusieurs clients à travers le Québec.

En devenant partenaire d’affaires de Céréales Charlevoix, Avantis Coopérative met toute son expertise au service des producteurs agricoles du territoire d’Avantis et d’ailleurs au Québec souhaitant produire et mettre en marché du grain biologique ou de spécialité pour la consommation humaine, diversifiant par le fait même les services offerts aux producteurs.

Ce projet a vu le jour afin de répondre à la demande grandissante des marchés pour des grains biologiques et de spécialité tout en donnant une valeur ajoutée aux producteurs qui cultivent et récoltent ces grains.

Dans le cadre de cette entente, le centre de grain biologique de Baie-Saint-Paul, appartenant à Céréales Charlevoix et celui de La Malbaie, appartenant à Avantis, travailleront de concert pour alimenter le Moulin de Charlevoix et les autres clients au Québec. Rappelons qu’Avantis Coopérative a investi en 2021 pour être en mesure de traiter autant du grain conventionnel que du grain biologique à La Malbaie, avec un cahier de charge rigoureux et toutes les certifications requises.

Mentionnons que l’entreprise Pierre du Moulin a été fondée en 2010 par plusieurs partenaires dont M. Claude Lafleur, ancien chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. Les actionnaires avaient un seul objectif en tête, produire et mettre en marché du grain biologique servant à fabriquer des produits du terroir dont du pain fait avec la farine du moulin.

Pour le président d’Avantis Coopérative, M. Frédéric Martineau, « notre volonté est de contribuer à la pérennité de l’agriculture dans nos régions et ce partenariat dans Céréales Charlevoix nous permet de bonifier cette contribution en amenant de la valeur ajoutée pour les producteurs de notre territoire tout en développant certains marchés de niche », a-t-il souligné.

De son côté, M. Claude Lafleur tenait à souligner que « ce partenariat renforce l’utilisation des infrastructures présentes dans Charlevoix tout en contribuant au maintien d’une culture biologique et de spécialité dans la région. Par cette entente, nous venons également solidifier l’approvisionnement en grains du Moulin de Charlevoix. »

Sur ce, l'administration de Céréales Charlevoix en a profité pour changer son image de marque. Il est d'ailleurs possible de voir le nouveau logo dans la liste de photo ci-dessus.