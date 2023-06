Mois de la Mécatronique: une 3e édition réussie

Le Mois de la Mécatronique s'est terminé le 26 mai dernier après les dernières activités. Les 11 partenaires de l'événement dressent un bilan positif et confirment une nouvelle édition en 2024.

La programmation 2023 proposait une multitude d'activités durant ces trois semaines. Au total, près de 860 personnes ont participé aux 13 activités de l'événement.

Le Salon Robotique & Automatisation qui s’est tenu les 17 et 18 mai au Centre Caztel de Sainte-Marie a attiré plus de 650 personnes. Ce salon regroupait 50 exposants dans les domaines reliés à la mécatronique et huit conférences gratuites.

De plus, les deux dîners-conférences offerts durant le salon ont attiré 160 participants: le 1er avait pour thème « Implanter sans se planter, parlons des vraies affaires » et était animé par un panel d’entreprises de la région, et le 2e qui portait sur « L’intelligence artificielle, la solution à la pénurie de main-d’œuvre » était offert par Vooban.

Un 5 à 7 très apprécié

Le 5 à 7 de Beauce Numérique a attiré 57 participants qui souhaitaient entendre la conférence de Carole-Anne Trudel, ingénieure en mécatronique, parler de son travail relié directement à la mécatronique et de ses projets en développement chez BRP. Divers webinaires ont été offerts dont celui sur les entrepôts 4.0 qui s’intitulait « Solutions de manutention et systèmes automatisés » qui a attiré plus d’une trentaine de participants.

La formation en intelligence artificielle a intéressé une trentaine de gestionnaires qui ont suivi la formation asynchrone en ligne sur deux semaines. Plusieurs autres activités comme des visites d’usines, du Cégep, de MECANIUM et du CIMIC ont attiré des visiteurs qui souhaitaient découvrir l’usine robotisée, la réalité augmentée appliquée à la production manufacturière, rencontrer le fabricant d’automates Omron et découvrir des programmes de formations d’avenir.