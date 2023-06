Tourisme Chaudière-Appalaches prévoit une bonne saison 2023

Le bilan positif de la saison touristique 2022 fait prédire avec optimisme que celui de l'année 2023 sera tout aussi fabuleux pour les entreprises touristiques de la région.

C'est du moins ce qui est ressorti de la 46e Assemblée générale annuelle, qui a réuni mardi le conseil d’administration, les membres et les employés de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), au Woodooliparc de Scott.

La saison estivale 2022 a présenté une performance touristique dépassant celle de 2019, selon l'organisme qui a offert un soutien et une expertise aux entrepreneurs, comme l’annuel Grand Rendez-Vous Touristique ainsi qu'une nouvelle formation en ligne pour les employés.

« Je suis très optimiste à l’arrivée de la nouvelle saison touristique. On constate que les gens ont besoin, plus que jamais, de s’évader lors de petites escapades. Ils travaillent fort et ils ont besoin de se retrouver. Bien sûr, les voyages à l’extérieur du pays ont repris le rythme d’avant 2020, mais le Québec a la chance d’avoir un tourisme intérieur fort. Et, en Chaudière-Appalaches, on est très bon pour tirer notre épingle du jeu à ce niveau » a mentionné Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Nouveau conseil d’administration

Les membres présents à l'AGA ont aussi élu un nouveau conseil d’administration. Au comité exécutif, on retrouve Jean-François Lachance (Montmagny) à la présidence, Gilles Marier (Lévis) à la vice-présidence, Jean St-Pierre (L’Islet) à la trésorerie et Marie-Hélène Ménard (Bellechasse) à titre de secrétaire. Les autres membres du CA sont Nicolas Bégin (Lévis), Éric Poulin (Beauce), Marie-Émilie Slater-Grenon (Beauce), Nancy Lemieux (L’Islet) Hélène Leclerc (Lotbinière), Mathieu Desmarais (Région deThetford) et François Charest (Les Etchemins). Notons que Nathalie McIsaac a laissé sa place après plus d’une dizaine d’années d’implication au sein du conseil d’administration de TCA.