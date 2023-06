VR Maguire: une expérience de qualité

Installée le long de la route du Président Kennedy à Beauceville, l’entreprise VR Maguire propose une vaste gamme de véhicules récréatifs neufs et d'occasions, ainsi que remorques neuves et usagées.

Keven Maguire, le propriétaire, a commencé sur le terrain de ses parents à Saint-Bernard lorsqu’il était plus jeune avant de créer sa propre compagnie en 2008. Il s'était alors établi à Sainte-Marie, mais, suite aux inondations, il a racheté les locaux des Roulottes M&M, ici, au numéro civique 174, juste avant la pandémie. Alors qu’il travaillait avec les automobiles accidentées, il s’est finalement spécialisé dans les VR et remorques.

L’équipe de VR Maguire s’applique donc à offrir des services de qualité à ses clients venus de partout au Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick ou de l’Ontario. L’entreprise fait de la vente, de la réparation et de l'entretien de véhicules récréatifs et de remorques. Elle dispose de modèle provenant de plus d'une dizaine de compagnies. Le service et les prix sont imbattables.

Le personnel de cette entreprise familiale est dévoué et prend son travail à cœur. « La force de notre compagnie c’est le service beauceron! Nous sommes débrouillards, on est reconnu pour ça », a souligné Keven Maguire. « On aime ça rendre service. »

En vente chez VR Maguire

VR Maguire vend des roulottes, des modèles de parc, des modèles cargo, des campeurs portés et des caravanes à sellette neufs ou usagés.

Il y a également des remorques ouvertes, fermées, pour les chevaux ou le bétail.

Toutes les gammes et tous les prix sont possibles.

Bien entendu, c'est aussi un endroit de réparation et d'entretien, notamment pour les roulottes qui nécessitent un entretien minutieux. Les techniciens peuvent aussi faire l'analyse de différents problèmes et établir des diagnostics que ce soit des véhicules achetés sur place ou non.

Enfin, VR Maguire propose du financement sur place et l'évaluation de valeur d'échange.

Que ce soit pour un VR, une roulotte, un campeur porté ou une remorque, passez faire un essai routier et offrez à vos proches des vacances de qualité!

Infos pratiques

Adresse: 174 Route-du-Président-Kennedy, Beauceville, QC, G5X 1P4

Numéro de téléphone: +1 888 799 0874

Site internet: www.automaguire.com/

Heures d'ouverture:

- du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

- le samedi de 9 h à 14 h

- le dimanche sur rendez-vous