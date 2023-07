Un séjour intensif offert aux entrepreneurs de la MRC Beauce-Centre

Beauce-Centre Économique et quelques partenaires organisent le Séjour intensif Décider pour les entrepreneurs de la relève de la MRC, les 13 et 14 novembre prochains à l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB).

Le Séjour intensif Décider est une expérience unique pour les entrepreneurs qui cherchent à décrocher et à prendre du recul, entourés d’autres entrepreneurs qui comprennent leur réalité. Les participants bénéficient d'une expérience enrichissante et stimulante.

Pierre-André Bégin, président de Beauce-Centre Économique, a partagé son expérience à l’EEB: « Une expérience incroyablement enrichissante! Participer à un séjour de l’EEB, c’est une occasion unique d’en apprendre davantage sur soi, mais également de s’inspirer de gens qui partagent notre réalité. Je le recommande fortement. »

Grâce à ce séjour, les participants repartiront avec des outils concrets, de nouvelles perspectives et seront accompagnés par un coach qualifié. Les apprentissages se font dans l’action et les partages d’entrepreneurs à entrepreneurs (E to E) sont enrichissants. Les entrepreneurs qui participent au Séjour intensif Décider pourront découvrir leur style de leadership décisionnel, expérimenter différentes stratégies de prise de décisions et établir leur stratégie pour augmenter leur performance individuelle et d’équipe.

« Ensemble, l'EEB et BCÉ contribuent à propulser les entrepreneurs et le développement économique de la région de la MRC Beauce-Centre. L'EEB est un lieu où l'innovation et l'authenticité se rencontrent, où les échanges et l'entraide cultivent l'émergence de nouvelles opportunités. Ensemble, nous soutenons notre région entrepreneuriale, un terreau fertile où naissent des projets qui rayonnent bien au-delà de nos frontières », a souligné Isabelle Le Ber, présidente et directrice générale de l’EEB.