Une «Journée portes ouvertes» chez Chemin de Fer Sartigan

À l’aube de son 10e anniversaire, l’entreprise Chemin de Fer Sartigan tiendra sa toute première journée portes ouvertes ce samedi 19 août.

Pour l’occasion, les cheminots passionnés accueilleront les curieux directement à leur atelier, situé au 790, route du Président-Kennedy à Scott, tout juste derrière le site du Festival de l’épi. Au programme : visite de cabine de locomotives, visite du nouvel atelier, présentations des divers métiers liés au monde ferroviaire et bien plus.

« Avec tous les projets majeurs en branle dans la région en ce moment, jumelé à notre année anniversaire, toute l’équipe souhaite accueillir la population et présenter notre travail aux résidents », d'expliquer Stephan Vachon, directeur général, dans le communiqué de presse d'annonce de l'événement.

« Nous sommes actifs entre Charny et Scott depuis maintenant 10 ans. Bientôt, nous roulerons jusqu’à Thetford Mines. Le 19 août, les gens pourront mieux comprendre notre vision, les projets en cours ainsi que tout ce qui est mis en place par notre équipe pour assurer la sécurité de nos opérations ainsi que tous les bénéfices économiques et environnementaux liés au développement du chemin de fer en Beauce », ajoute-t-il.

Plusieurs autres organismes à vocation ferroviaire prendront part à cette journée spéciale, telles que les responsables de l’inspection et entretien du réseau PNR Railworks et le Groupe TRAQ. L’activité gratuite aura lieu beau temps, mauvais temps, de 11 h à 17 h.

Rappelons que Chemin de Fer Sartigan est une entreprise beauceronne qui a comme mission d'offrir des services de gestion et d'exploitation ferroviaires pour le transport de marchandises. Depuis 2013, la compagnie opère le tronçon Québec Central qui a été réhabilité par le ministèere des transports du Québec dans la MRC de la Nouvelle-Beauce entre Vallée-Jonction et Charny. Cette voie ferrée connecte avec le Canadien National à Charny et de là, à toute l'Amérique du Nord (USA - Mexique).