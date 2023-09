Arrêts Gourmands: la saison n'est pas terminée

Lancée en juin, la saison des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches bat son plein.

Rappelons que ce sont plus de 160 producteurs et restaurateurs qui participent cette année, les Arrêts étant répartis sur l'ensemble du territoire administratif.

« Avec la rentrée scolaire nous avons l'impression que l'été est terminé. C'est complètement faux. Bien que la saison fut difficile pour certains, l'offre de produit est à son maximum. Les champs sont en pleine production et les produits sont succulents. En plus, il reste plusieurs belles fin de semaine pour faire un arrêt près de chez-vous » d'expliquer Bruno Couture, directeur général de la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA).

De plus, avec les nouveautés sur le site Internet de la TACA, il est possible de créer des itinéraires de visite sur l'application Google MAP pour ainsi sélectionner des Arrêts et organiser une journée personnalisée.