Un souper reconnaissance pour l'entrepreneur Louis Jacques

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce (CCISJB) tiendra un souper reconnaissance, le jeudi 5 octobre, en l'honneur de l'homme d'affaires Louis Jacques.

Cette soirée sera un hommage et une mise en lumière de ses principales démarches d’affaires de même que ses implications et ses réalisations distinctives au sein de la communauté joseloise et beauceronne.

Notons que la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph-de-Beauce regroupe essentiellement des commerçants et des industriels de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph des Érables.

Pour information, prière de communiquer avec la coordonnatrice aux opérations et au développement de la CCISJB, Lyne Groleau.