Un prix de reconnaissance pour Joseph-Arthur Marcoux

Le fondateur de l’entreprise Les Équipements Motorisés J.-A. Marcoux Inc. de Saint-Elzéar, Joseph-Arthur Marcoux, vient de recevoir le prix de distinction Rémi & Carmelle Marcoux, décerné par l'organisme Développement Saint-Elzéar.

La remise s'est faite hier soir, devant quelque 180 personnes, réunies au Centre communautaire de l'endroit, dans le cadre de cette 3e Soirée reconnaissance.

Le récipiendaire a démarré son entreprise en 1952, qui était spécialisée dans la vente et réparation d’équipements motorisés, tels que les scies à chaînes, les tracteurs à gazon, les tondeuses et beaucoup plus encore. L'entreprise avait su se bâtir une réputation solide et se démarquer au fil du temps. En effet, les clients provenaient de partout à travers le territoire afin de profiter de l’excellent service offert.

En 2020, le commerce a subi un incendie puis est survenu la pandémie. Il a alors été acheté par de nouveaux propriétaires, qui opèrent maintenant sous le nom de JA Marcoux Équipement, toujours à Saint-Elzéar.

Lors de la soirée, les participants ont aussi pu entendre la conférence de René Vézina, chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires.