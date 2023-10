Trois projets de la région soutenus par Financement agricole Canada

Trois groupes communautaires de la région viennent de recevoir un soutien monétaire pour leurs projets respectifs d’immobilisation en milieu rural, provenant du fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC).

C'est le cas de Cultiver pour partager qui recevra 25 000 $ pour la mise en place d’un système de culture aéroponique, au centre régional de distribution de légumes frais que l'organisme est à construire dans l'ancienne église de Saint-Alfred.

Un montant du même ordre ira à Points Jeunesse du Granit, de Lac-Mégantic, pour la rénovation de la cuisine du centre de jeunesse et l'animation d’ateliers de cuisine pour les jeunes.

Enfin, Protec-Terre, de Saint-Martin, se voit accorder un soutien de 20 000 $ pour la construction d’une serre ainsi que l'achat d’outils et d’équipement de jardinage.

Notons que cette année, le fonds AgriEsprit de FAC a octroyé entre 5 000 $ et 25 000 $ à 86 initiatives visant à améliorer la qualité de vie des résidents dans des villes et des municipalités de moins de 150 000 habitants ou dans des collectivités autochtones.

La prochaine période de présentation des demandes débutera au printemps 2024. Les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités et les organismes à but non lucratif qui souhaitent recevoir du financement peuvent consulter les critères d’admissibilité, voir les projets retenus au cours des dernières années et à présenter une demande en ligne sur le site Web de FAC.