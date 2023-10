Voir la galerie de photos

Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, l'église de Saint-Alfred deviendra un centre régional de distribution de légumes frais à l'année dans huit MRC de Chaudière-Appalaches et supportera les organismes d’aide alimentaire par l’entremise de Moisson Beauce. La distribution pourrait même s'étendre à Moisson Québec éventuellement.

C'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui en conférence de presse par le président de Cultiver pour partager, Jean Champagne, qui pilote ce projet communautaire, en présence des partenaires impliqués dans cette aventure qui demandera des déboursés de 1,2 M$.

Pour réaliser les installations requises, on devra mettre à niveau l’infrastructure de l’église — qui a été désacralisée et vendue au montant symbolique de 1 $ par la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce et l’Archidiocèse de Québec — en renforçant le plancher afin d’augmenter sa capacité portante.

On procédera ensuite à l'acquisition d’équipements de manutention, de nettoyage et d’emballage des légumes; à l'installation d’une serre intérieure et d’une serre extérieure trois saisons; à l'aménagement de la chambre froide de Moisson Beauce, qui occupera la moitié de l'espace du plancher principal. Il est aussi prévu d'avoir un kiosque de vente saisonnier ouvert au grand public. Déjà, les travaux ont été entrepris et le centre de distribution sera en opération à compter de l'automne 2024.

Le président Champagne a indiqué que la campagne de financement privée du projet avait permis d'obtenir 250 000 $ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, un autre 250 000 $ provenant de dons d’entreprises, institutions et particuliers. Au chapitre gouvernemental, un soutien de 500 000 $ du ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) via le Fonds Régions et Ruralité (FRR), et quelque 50 000 $ du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre de l’initiative ministérielle, complètent le tout.

À noter également que le financement de la chambre froide de Moisson Beauce (qui ne fait pas partie du 1,2 M$) a été possible grâce au programme d’aide financière au développement des infrastructures d’entreposage des Banques alimentaires du Québec, ainsi que la Fondation Moisson Beauce. Celle-ci demandera des déboursés de 200 000 $.

Une phase II à la campagne de financement sera lancée en collaboration avec La Ruche en début d’année 2024 pour amasser la somme de 125 000 $.

Rappelons que l’organisme de bienfaisance Cultiver pour partager a vu le jour en avril 2020. Sa mission vise à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le territoire desservi par Moisson Beauce, par la culture et le glanage en champs, grâce à un environnement de travail bénévole solidaire.

Une partie des légumes est destinée à la vente pour pallier aux frais d’opérations et à la pérennité du projet, tandis que la majorité des récoltes sont remises à la banque alimentaire Moisson Beauce, qui elle les redistribue à son grand réseau de plus de 50 organismes de la région. L’organisme compte plus de 150 bénévoles et a récolté près de 65 000 livres de légumes frais dans la dernière année.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le président de Cultiver pour partager, Jean Champagne, ainsi que la visite des lieux du futur centre.

Captation vidéo et montage: Germain Chartier