Régitex: un prix de 20 000 $ à Kathrine Mathieu

Les Publisacs ne seront plus distribués au Québec à compter du mois de février 2024, vient d'annoncer l’entreprise Transcontinental, qui s’occupe de l’impression des dépliants qui se trouvent à l'intérieur. Un nouveau feuillet de circulaires sera désormais diffusé dans l’ensemble de la province. Entre février et mai 2024, plus de 2,8 millions de ...