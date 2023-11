Un don majeur du Groupe Canam à l’Université de Sherbrooke 

Le Groupe Canam vient de faire un «don majeur» dans le cadre de la Grande campagne de financement de l’Université de Sherbrooke.

Comme il est dans les habitudes de l'entreprise beauceronne, le montant versé ne sera pas rendu public, a confirmé la directrice des communications, Marie-Noëlle Goulet, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La contribution du groupe sera destinée à deux projets de la Faculté de génie. D’abord, elle viendra améliorer ses milieux de vie, afin que les étudiantes et étudiants puissent bénéficier d’un environnement à la fine pointe de la technologie et d’espaces où ils pourront faire progresser leurs connaissances. Elle permettra également la mise en place d’activités de développement professionnel liées à l’innovation dans la faculté. Ces activités viendront outiller et inspirer les professionnelles et professionnels en exercice comme la relève de demain en génie.

« Les universités sont bien souvent le berceau de l’innovation. Elles contribuent à notre prospérité collective. C’était donc assez naturel pour nous de participer à la Grande campagne actuelle, avec un don exemplaire », a souligné Tony Bégin, vice-président, ventes et préconstruction chez Canam, par voie de communiqué de presse.

« Avec ce don majeur, Groupe Canam contribue au déploiement de notre milieu de vie où se côtoient l’excellence, la créativité et l’innovation. Je les remercie chaleureusement de contribuer au succès de l’ensemble de notre communauté et de soutenir notre mission de formation de la relève en génie », a mentionné pour sa part le professeur Jean Proulx, doyen de la Faculté de génie.

Ce n’est pas d’hier que l’entreprise de Saint-Georges soutient le développement de l’Université de Sherbrooke. En effet, le fondateur de l’entreprise, Marcel Dutil, a été le président de la 3e campagne majeure de financement de l’Université de Sherbrooke, qui s’est déroulée de 1988 à 1992. Son engagement et son parcours professionnel exceptionnel ont été soulignés en 1989, alors qu’un doctorat d’honneur lui a été décerné.