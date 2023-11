La municipalité de Saint-Victor récompensée de quatre fleurons

La Corporation des Fleurons du Québec a annoncé ce dimanche 5 novembre, la classification horticole des municipalités évaluées en 2023.

Des 102 municipalités évaluées cette année, 29 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. La Municipalité de Saint-Victor a su bonifier considérablement son pointage pour atteindre 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années; félicitations!

La Corporation des Fleurons a souligné les nombreux efforts consentis par la municipalité de Saint-Victor pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.

Pour rappel, les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal.

Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine arboricole, etc.) sont également comptabilisées.

Actuellement, 40 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2023, elles sont 328, dans toutes les régions du Québec, à les afficher.