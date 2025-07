Lac-Etchemin : Jérémy Dostie nommé à la direction urbanisme et environnement

La municipalité de Lac-Etchemin a annoncé, ce jeudi 3 juillet, la nomination de Jérémy Dostie, B.Sc., biologiste, au poste de directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement.

Titulaire d’un baccalauréat en biologie de l’Université Laval, M. Dostie possède une solide expérience en environnement, acquise au sein de firmes professionnelles reconnues.

Son parcours l’a amené à collaborer avec l’industrie forestière, pétrolière et le secteur de l’urbanisme, où il a démontré sa capacité à coordonner des projets complexes et à assurer le respect des exigences législatives et environnementales à travers le Canada.

« Nous sommes heureux d’accueillir M. Dostie au sein de notre organisation. Sa connaissance approfondie des enjeux urbains et environnementaux, jumelée à son leadership et à sa rigueur, sera un atout précieux pour notre communauté », a déclaré Patrick Lachance, directeur général et greffier-trésorier.

La municipalité souligne notamment son éthique de travail, sa vision en planification du territoire, son engagement envers la protection de l’environnement ainsi que sa capacité à établir des liens de confiance avec les partenaires et les citoyens.

M. Dostie collaborera avec l’ensemble des services municipaux afin de poursuivre les projets en cours et d’initier de nouvelles actions pour un aménagement du territoire harmonieux et respectueux de l’environnement.