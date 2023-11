Coup de chapeau au Conseil économique de Beauce

La communauté d’affaires de la région s'est mobilisée plus que jamais pour la cause de l’insécurité alimentaire, alors que le 23e Souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser la somme record de 507 620 $ au profit de la Fondation Moisson Beauce. « L'an dernier, on avait déjà battu un record avec 300 000 $. On ne pensait jamais en amasser ...