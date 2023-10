Le Chantier Davie ouvre le marché naval aux entreprises de la Beauce

Les membres de l'Association des fournisseurs du Chantier Davie ont invité, ce jeudi 12 octobre, les entreprises de la Beauce à un déjeuner, pour parler de leurs besoins futurs.

Pour l'occasion, près de 125 personnes ont répondu présent à cette invitation, afin de mieux comprendre les attentes du Chantier Davie de Lévis.

« L'idée de la visite de ce matin à Saint-Georges, était de venir montrer aux entrepreneurs locaux, le marché potentiel autour du Chantier Davie pour les prochaines années, » a lancé Pierre Drapeau, PDG de l'Association des fournisseurs du Chantier Davie, en entrevue avec EnBeauce.com.

En effet, depuis le mois de mai dernier, le Chantier Davie a reçu la confirmation pour devenir le troisième chantier à pouvoir construire des navires pour remplacer la flotte de navires canadienne.

Le Gouvernement du Canada a ainsi confirmé un carnet de commandes de 8,5 milliards de dollars pour sept brise-glace et deux traversiers. « Le but de cette tournée est donc de venir expliquer en quoi consiste ces contrats-là et les besoins sur un chantier maritime et un navire », a indiqué Pierre Drapeau.

Développer le réseau de fournisseurs pour les prochaines années

De plus, les entreprises présentes ont pu mieux cerner les besoins d'un chantier naval, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.

« C'est une activité qui vise à dire, vous êtes en affaire, vous êtes déjà probablement très occupé, mais sachez que le marché naval s'ouvre à vous. Donc il est possible de soumissionner sur un contrat », a complété le fondateur de l'Association des fournisseurs du Chantier Davie.

La construction d'un navire est comparable à la construction d'une petite ville. Ainsi, toutes les entreprises de la Beauce pourraient avoir l'opportunité de proposer leurs services pour y participer.

« Si on prend l'exemple d'une entreprise qui travaille le métal et qui fait des pièces pour des marchespieds, elle pourra aussi en fabriquer pour un navire. Il s'agirait simplement d'avoir les informations sur le type de marchepied nécessaire ou pour d'autres choses. Avec notre tournée, ces entreprises-là savent désormais à qui parler pour avoir de l'information ».

« Dans la construction d'un navire, il y a des centaines de sous-traitants et le coût d'un navire provient à 70 % de la chaîne d'approvisionnement. La différence, c'est la main-d'oeuvre qui est au chantier. Sur l'Astérix, qui a été modifié pour la Marine Canadienne, 800 fournisseurs ont été impliqués dans les travaux, » a conclu le PDG de l'Association.

Les membres du Chantier Davie ont aussi pu présenter un calendrier pour les 5-6 prochaines années, afin de donner une meilleure idée des échéances à venir.