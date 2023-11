Une bourse d'excellence au producteur bovin Francis Rodrigue

Le producteur bovin Francis Rodrigue, de Beauceville, vient de remporter une bourse de 1 500 $ dans le cadre du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

Le prix a été remis par le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA).

Le récipiendaire s'est démarqué parmi les dix finalistes dans la région de Chaudière-Appalaches, par la pertinence de sa formation ainsi que par l'importance de son encadrement et de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires. Il opère son entreprise, Les Fermes Rodrigue, avec sa conjointe et co-propriétaire, Isabelle Bolduc.

La ferme possède un élevage de 240 têtes, dont les veaux sont vendus pour la consommation, alors qu'elle distribue 40 % de sa production sur le marché local, aux particuliers ou dans les commerces avoisinants, épiceries et dépanneurs.

« De plus en plus, les clients veulent savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il est important pour nous de produire une viande la plus naturelle possible. Nous allons continuer d'opter pour une génétique de qualité afin d'offrir une viande de qualité supérieure à nos clients. Nous sommes des producteurs ouverts d'esprit avec beaucoup d'entregent. Nous aimons accueillir les clients et leur montrer ce que nous produisons. Nous en sommes bien fiers. En huit ans, nous pouvons dire que la majorité de nos objectifs prioritaires ont été atteints et nous cherchons toujours à nous améliorer. C'est en travaillant en équipe que nous nous accomplissons au maximum. C'est une chance que nous avons de pouvoir nous soutenir et nous épauler, car le métier d'agriculteur est très demandant », a déclaré Francis Rodrigue, au moment de recevoir la bourse.

Signalons que e FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars. Il a été créé à la suite d'un partenariat réunissant la Financière agricole du Québec, le Fonds de solidarité FTQ ainsi que Capital régional et coopératif Desjardins.