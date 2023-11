Meubles & Nous, avec vous depuis 10 ans déjà!

Voir la galerie de photos

C’est en 2013 que Michel Tardif et Karline Turcotte, décidèrent de lancer leur nouveau concept de magasin d’ameublement, en devenant co-propriétaires de Meubles & Nous.

Riches de leur expérience des 5 années antérieures à diriger Meubles Jacques Veilleux, commerce bien établi en Beauce qu’ils avaient acheté en 2008, ils ont décidé de réinventer la formule de magasinage en développant une expérience client unique, chaleureuse et sans pression

C’est avec plusieurs éléments différenciateurs, tels que leur responsable du sourire à la clientèle (et oui, c’est bien écrit SOURIRE) qui s’occupe d’accueillir les gens en période achalandée, afin de les diriger au bon endroit, tout en leur offrant une boisson et la possibilité de prendre en charge leurs manteaux, et même leurs enfants, le temps qu’ils magasinent paisiblement.

L’équipe de conseillers ne travaillant pas dans un système à commission, contrairement à la plupart des autres magasins de l’industrie, cela favorise l’entraide entre conseillers. Le client a donc la possibilité de travailler avec plusieurs conseillers, sans froisser ceux-ci, car ces derniers vont travailler selon leur expertise afin d’offrir les meilleurs conseils à chaque client.

Au niveau du service d’expédition et de livraison, on retrouve des gens expérimentés qui prennent soin d’inspecter la marchandise adéquatement avant la livraison, afin de réduire les mauvaises surprises lors du déballage chez les clients. Le service de livraison sur rendez-vous, avec la possibilité de recevoir des messages textes pour vous indiquer l’heure d’arrivée des livreurs, aide à planifier vos journées, et vous donner plus de temps pour acquitter vos tâches quotidiennes.

Finalement, l’équipe d’administration et de service après-vente est l’une des plus expérimentée avec 3 employées qui sont dans le domaine de l’ameublement depuis plus de 15 ans. Si jamais un problème survient lors de la livraison de vos meubles, leur équipe prendra soin de vous de façon courtoise et professionnelle, afin de trouver des solutions adaptées à la situation, et ce, dans les plus brefs délais.

Tous les produits offerts chez Meubles & Nous proviennent de grands manufacturiers bien établis, tels que Whirlpool, Beautyrest, Elran, Canadel, Amisco et Ashley, pour ne nommer que ceux-ci. La plupart des meubles offerts en magasins sont personnalisables, ce qui vous permet donc de créer un environnement à votre image, et dans le confort que vous souhaitez. Leurs sélections d’ameublement sont axées sur le confort, tout en respectant les modes et styles de vie d’aujourd’hui.

Jusqu’à la fin de l’année 2023, pour célébrer leur 10 ans, plusieurs promotions spéciales sont offertes, et en plus, vous trouverez les mêmes prix que chez les grands détaillants, grâce à leur affiliation avec le plus grand regroupement de magasins indépendants au Canada, BrandSource. Si vous n’avez pas eu l’occasion de les visiter encore, une seule visite, et vous serez charmé par l’équipe et l’environnement qui vous attend.