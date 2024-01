Chaudière-Appalaches forme la relève agricole

À la mi-décembre, les 13 Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA), par le biais du Plan de soutien en formation agricole (PSFA), diffusaient les résultats de leurs actions en formation continue pour 2022-2023.

Chaudière-Appalaches tire encore une fois son épingle du jeu, en demeurant en tête du palmarès régional depuis 2015-2016, en ce qui a trait au nombre de formations données à la clientèle agricole de son territoire.

Le bilan de la région fait ainsi état de:

- 143 activités de formation recensées,

- 2 779 heures de cours donnés à 1 659 participantes et participants.

Ceux qui ont suivi ces formations sont productrices et producteurs agricoles, aspirantes et aspirants producteurs, des gens de la relève agricole ainsi que d’actuels employés du secteur. Parmi les activités d’apprentissage, un peu plus du quart ont été offertes en ligne et plus d’une dizaine de nouvelles thématiques étaient proposées aux quatre coins de la région.

Encore cette année, plus d’un demi-million de dollars d’investissements dont 101 770 $ de Services Québec et 161 743 $ provenant des productrices et producteurs agricoles eux-mêmes, furent injectés en formation continue en agriculture en Chaudière-Appalaches.

Avec la conjoncture économique actuelle, les entreprises agricoles demeurent aux prises avec des défis de taille. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, le CRFA de la Chaudière-Appalaches constate une hausse de popularité des activités de formation en communication et en gestion des ressources humaines. Selon James Allen, président du CRFA de la Chaudière-Appalaches, « les productrices et producteurs s’outillent de plus en plus afin d’améliorer leur façon de faire auprès de leurs employés dans le but de favoriser la rétention du personnel et c’est vraiment génial. Également, les conditions financières toujours plus difficiles, notamment avec la hausse des taux d’intérêt et du coût des intrants, ils cherchent des solutions permettant de tirer le maximum de leur production. » Toujours selon M. Allen, ceci expliquerait pourquoi les cours en comptabilité et en gestion sont très prisés.