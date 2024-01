Essence à Saint-Georges: encore des écarts de prix

Une tournée-éclair de quelques stations-services de Saint-Georges, effectuée cet après-midi par EnBeauce.com, montre des écarts de prix sur le litre d'essence.

À 15 h aujourd'hui, l'essencerie Canadian Tire (boulevard Lacroix) affichait le prix le plus bas à 1,51.2$/l, suivi par Dépan-Express Ultramar, du boulevard Dionne, avec une offre à 1,59.9$/l.

Toutes les autres bannières visitées avaient le même prix, plus élevé, à 1,65.2$/l: Shell et Irving des rives Est et Ouest et le dépanneur Couche-Tard Esso du boulevard Lacroix.

Pour les détaillants offrant le diesel, il était au même prix partout: 1,89.9$/l: