Contrat de véhicules logistiques de l'armée: Manac dans la course

L'équipe Power Team, dont fait partie le fabricant de remorques Manac, vient d'être désignée comme soumissionnaire privilégié, pour fournir aux Forces armées canadiennes, une nouvelle flotte de véhicules logistiques.

Il est prévu qu'un contrat sera attribué au printemps 2024, sous réserve des approbations finales du gouvernement, a fait savoir Services publics et Approvisionnement Canada.

La Défense nationale doit acquérir une nouvelle flotte de véhicules logistiques légers et lourds, des remorques, des modules de véhicule, des ensembles de protection blindée, un soutien logistique et le soutien en service initial.

Les véhicules logistiques et leur équipement seront utilisés dans le cadre de diverses missions, notamment lors des opérations de secours menées au Canada et à l'étranger à la suite de catastrophes, de même qu'au cours des activités de soutien au combat et de maintien de la paix menées à l'étranger.

Outre l'entreprise beauceronne Manac, l'équipe Power Team est composée de General Dynamics Land Systems-Canada, Marshall Land Systems Canada, Mercedes Benz et Soframe.