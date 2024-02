L'entreprise Menuiserox accueille de nouveaux actionnaires

Le fabricant de composantes d’escaliers en bois, Menuiserox, accueille de nouveaux actionnaires « pour préparer la relève et accélérer sa croissance », vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Les propriétaires actuels de l'entreprise de Beauceville, Jacquot Veilleux et Guillaume Boucher, demeurent actionnaires et continuent d’occuper leurs fonctions respectives dans l’entreprise.

C'est Pierre-Luc Thomassin (via sa société d’investissement privé THOPCO) qui devient président et qui accompagnera l’équipe de direction actuelle pour exécuter un ambitieux plan de croissance incluant notamment des acquisitions et la modernisation des équipements actuels «Menuiserox c’est une entreprise que j’aime beaucoup et qui cherche toujours à s’améliorer. L’équipe et la culture [ici] sont extraordinaires [...] il y a un grand potentiel. [...] C’est exactement le genre d’entreprise avec laquelle je souhaitais m’associer», a indiqué M. Thomassin.

Le nouveau groupe d’actionnaires comprend aussi Pierre-Luc Gilbert, Sébastien Gilbert et Pierre-William Caron, des jeunes directeurs de Menuiserox, qui augmenteront leur implication dans la compagnie et qui joueront des rôles importants dans les futurs projets du manufacturier.

« Nous sommes vraiment emballés par la nouvelle structure de propriétaires. Nous avons une entreprise forte qui performe bien et qui a le vent dans les voiles actuellement. L’ajout de nouveaux propriétaires va amener du sang neuf et permettre d’accélérer cette croissance et faire passer l’équipe à un autre niveau », ont commenté Guillaume Boucher et Jacquot Veilleux.

Ces derniers ont acquis Menuiserox en 2018 des mains du fondateur, Simon Boucher, qui avait démarré le tout en 1979.