Un nouveau magasin acéricole corporatif a ouvert à Saint-Georges

Les Équipements Lapierre, dont le siège social est à Saint-Ludger de Beauce, ont ouvert un tout nouvel espace commercial acéricole à Saint-Georges.

Situé à Saint-Georges au 9455 boulevard Lacroix, le nouveau commerce offre sur place un éventail complet de quincaillerie et d’accessoires ainsi que les équipements de production nécessaires à l’opération d’une production acéricole.

« En plus d’être une capitale régionale, la ville de Saint-Georges est le centre névralgique d’un vaste territoire acéricole, ce qui a pour conséquence qu’une majorité de producteurs régionaux y passent quelques fois par mois », a souligné David Loubier, directeur du marketing chez Les Équipements Lapierre.

L’entreprise occupe la totalité de l’espace disponible dans l’immeuble commercial. C’est ce qui lui permet d’avoir des espaces de montre, de vente et d’entreposage en plus d’un centre de réparation pour les équipements pouvant être transportés sur place par les acériculteurs. Le magasin est également un centre de dépôt pour les membranes qui peuvent être apportées et ramassées sur place.

Il s’agit du cinquième magasin corporatif pour l’entreprise ludgéroise, les autres étant situé à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à Saint-Ludger, Saint-Jacques-de-Leeds et Waterloo au Québec.

En terminant, rappelons que Les équipements Lapierre, dont le siège social est à Saint-Ludger de Beauce, possèdent cinq usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles ainsi qu’un laboratoire situé à Saint-Ludger et à Waterloo, en Estrie. L’entreprise compte également près de 70 distributeurs ainsi que plusieurs magasins corporatifs et centres de distribution au Canada et aux États-Unis, emploie près de 225 personnes principalement au Québec, et entretient de bonnes relations d’affaires avec le marché américain.