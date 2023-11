Passionné d’histoire, de patrimoine et d’acériculture, Jean-Rock Morin a publié le livre Sur la route des sucriers qui rassemble plus de 150 photos d’archives.

« L’acériculture, ça m’attire beaucoup, je fais les sucres depuis près de 45 ans et j’aime bien ça », a-t-il raconté en entrevue avec EnBeauce.com. « Dans le premier chapitre, on explique un peu la cabane à sucre et l’acériculture. Après ça on y va par étape: l’entaillage, la collecte de l’eau, l’évaporation, la traditionnelle partie de sucre avec notamment la séance de barbouillages, il y a aussi le lavage des équipements et la préparation du bois pour l’année suivante. C’est un peu le survol d’un printemps au complet. »

Pour parfaire les 200 pages de cet ouvrage, Jean-Rock Morin a fait appel à ses connaissances par son propre vécu, mais aussi grâce à ce qui lui a été raconté. C’était important pour lui que tout ça se retrouve à l’écrit, dans un livre bien référencé, afin de laisser un héritage aux plus jeunes générations. « Je n’ai pas avancé de théories que je ne connaissais pas, c’est seulement des choses véridiques. (...) Les nouvelles méthodes pour faire les sucres sont très différentes d’il y a 50 ans. C’est plein de connaissances et de pratiques qui se faisaient, mais qui ne se font plus parce que maintenant tout est modernisé. »

Ce livre-là on peut le lire, mais on peut aussi le regarder. Les photos, qu’on retrouve sur chaque page, sont datées entre 1890 et 1990. Elles proviennent majoritairement d’une dizaine de sociétés historiques, mais quelques-unes appartenaient à des citoyens. « Ça m’a pris un peu plus de sept ans pour ramasser ça et les mettre ensemble. » Pour la plupart, elles ont été prises en Beauce et dans Bellechasse.

Au total, 1 700 exemplaires de La route des sucriers ont été édités sur du papier de qualité avec une reliure solide. « C’était important pour moi de laisser quelque chose de bien et de solide. » Ils sont disponibles en ligne, en librairie et directement auprès de l’auteur.

Il s’agit du deuxième ouvrage de Jean-Rock Morin. En 2015, il avait publié Chalumeaux, brevets et objets acéricoles d’autrefois, dans le même esprit. À l’avenir, il souhaite en écrire un nouveau, toujours sur l’acériculture et le patrimoine « J’aime ça, ça m'amuse. On rencontre du monde intéressant et intéressé. C’est des beaux moments de partage ».

Partager avec les nouveaux arrivants

Depuis plus de 15 ans, ce Beauceron organise des partys de sucre à son érablière familiale. « On fait un party de sucre au printemps et tous ceux qui passent peuvent s’arrêter et prendre de la tire. C’est à volonté, on a aussi du café. C’est le fun, on discute! », a-t-il souligné.

Cela fait maintenant deux ans qu’il a même ouvert ses portes aux nouveaux arrivants. « On les reçoit, on leur fait faire une entaille puis on leur fait visiter les installations et on leur explique en gros comment ça fonctionne. Après ça on mange de la tire à volonté et tout le monde repart avec un échantillon. Ils repartent heureux! Ça ne coûte quasiment rien de faire ça et c’est plaisant, on met plein de bonheur dans quelqu’un », s’est-il souvenu.