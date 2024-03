L'Expo Habitat Beauce se déroulera au Parc Technologique

Le Salon Expo Habitat Beauce reste à Saint-Georges pour sa 35e présentation, mais prendra place au Parc Technologique plutôt qu'au Centre sportif Lacroix-Dutil.

C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'APCHQ Beauce-Appalaches, Maxime Tanguay, en conférence de presse ce matin au dévoilement de la programmation de l'événement, qui se tiendra du 22 au 24 mars.

La grève générale illimitée, déclenchée samedi dernier par les employés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, a obligé les organisateurs à regarder d'autres options. « On a envisagé de s'installer à l'aréna de Beauceville, puis à celui de Saint-Prosper mais finalement, on a été en mesure de trouver cet endroit, notamment grâce à l'appui de la Ville de Saint-Georges », a indiqué M. Tanguay. Le Parc Technologique est un bâtiment en voie de parachèvement, sur la 81e rue du parc industriel, qui appartient à des intérêts privés. Des travaux d'aménagement ont cours actuellement pour être en mesure d'accueillir les visiteurs de l'expo.

Cette année, 60 exposants, dont 16 nouveaux, tiendront kiosque sous la thématique Explorez, découvrez, imaginez. Les copropriétaires de l'entreprise Les Toiles Signatures, Méghane et David Bernard, agiront comme présidente et président d'honneur.

Au chapitre des innovations, on retrouvera sur le plancher une petite habitation ainsi qu'un camp de chasse, créés à partir d'un conteneur maritime. De même, le directeur technique de l'APCHQ, Marco Lasalle, livrera une conférence sur le concept du mur parfait pour contrôler les précipitations, les températures, les courants d'air et le condensation. Enfin, certains exposants ayant leur place d'affaires dans le parc industriel, proposeront des visites Portes ouvertes de leurs installations, a signalé Maxime Tanguay.

Le salon sera ouvert au public le vendredi 22 mars de 13 h à 21 h, le samedi 23 mars, de 10 h à 18 h et le dimanche 24 mars de 10 h à 16 h 30. Le Parc Technologique est situé au 2955, de la 81e rue à Saint-Georges.

Les billets (10 $/Adultes, 5 $/13 à 17 ans, gratuit pour les 12 ans et moins accompagné d'un adulte) sont en vente en ligne sur le site web de l'Expo Habitat Beauce. Et pour marquer les 35 ans de l'événement, chaque billet acheté sera valide pour deux personnes.