Une réussite pour la 6e Semaine de l’entrepreneuriat au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli avec succès sa sixième édition de la Semaine de l’entrepreneuriat qui se tenait du 19 au 23 février dernier.

Ces journées thématiques, conçues pour encourager l'esprit d'entreprise au sein de la communauté étudiante, ont fait participer 80 étudiants et étudiantes sur le campus de Saint-Georges.

Cet événement vient enrichir la programmation annuelle de l'établissement qui comprend une variété d'événements tels que des rencontres avec des entrepreneur·e·s, des conférences, des visites d'entreprises et la participation au défi OSEntreprendre. Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, a exprimé l'importance de cette démarche. « Notre cégep encourage activement les étudiantes et étudiants à explorer le monde de l'entrepreneuriat à travers leurs cours ainsi que les activités proposées sur nos campus. En les incitant à passer à l'action, nous leur offrons la possibilité de développer leurs compétences entrepreneuriales. Notre objectif est de les inspirer à concrétiser leurs projets en leur proposant des opportunités pour les mettre en œuvre ».

Des activités pour inspirer la relève entrepreneuriale

La semaine a débuté par un midi d'information sur les opportunités entrepreneuriales, incluant les bourses, les programmes d'accompagnement, les concours, et bien d'autres encore, tant au niveau du Cégep que dans la région de Chaudière-Appalaches. Le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) a ensuite pris le relais en animant une session dynamique, dévoilant son projet phare de l'année et réalisant une fresque de drapeaux symbolisant la diversité culturelle présente au sein du campus. Actuellement investis dans la création d'un livre de recettes internationales et d'un podcast complémentaire, les membres du CDEE aspirent à rassembler la communauté étudiante autour de ces initiatives novatrices.

En collaboration avec l'aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, trois entrepreneur∙e∙s émérites ont échangé avec la communauté étudiante lors d'un panel de discussion abordant l’avenir et les défis pour les entreprises de demain ainsi que le repreneuriat. Les panélistes Olivier Groleau de Construction JL Groleau, Sabrina Paré de Olives et gourmandises, et Virginie Gosselin de PGJ – Tirage de joints & enduit acrylique ont partagé leurs visions sur ce que signifie être un employeur de qualité, leurs aspirations entrepreneuriales, les défis de main-d’œuvre et de l’intelligence artificielle, en plus de fournir des conseils avisés pour les étudiants et étudiantes souhaitant se lancer en affaires dans le but d’avoir un jour leur entreprise.

Pour clôturer la semaine, le Cégep a eu l'honneur d'accueillir Jade Gosselin, étudiante au campus de Lac-Mégantic, qui a brillé par son talent d'écrivaine en autopubliant son tout premier roman cette année. Une séance de dédicace organisée en collaboration avec la Coop a permis de mettre en lumière non seulement son talent littéraire, mais aussi ses qualités d'entrepreneure.