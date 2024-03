Paul Baillargeon récipiendaire du Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin

Paul Baillargeon se verra remettre le Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin, dans le cadre du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) qui aura lieu le 18 avril prochain.

Le CEB mettra ainsi de l'avant l’implication et le dévouement de cet homme d'affaires pour le développement économique et social dans son milieu et au-delà de celui-ci.

Le Prix Jean-Denis Poulin, qui porte le nom du fondateur et premier président du CEB en 1975, vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu. C’est un comité d’administrateurs du CEB qui a eu l’honneur de sélectionner le récipiendaire de cette année.

Paul Baillargeon sera honoré au cours de cette soirée à la suite de la conférence principale présentée par Jean Champagne de Portes Patio Résiver/Novatech. Une courte vidéo sera présentée durant laquelle il nous partagera son parcours, ses implications et ses remerciements.

Paul Baillargeon

Figure emblématique et architecte de renom, Paul Baillargeon a tracé son chemin avec passion et détermination dans le domaine de l'architecture. Né et élevé en Beauce, après des études approfondies en architecture à l'Université Laval, il a rapidement fait ses preuves dans le domaine, puisant dans ses racines beauceronnes une source d'inspiration inépuisable pour ses réalisations.

D’ailleurs, plusieurs infrastructures de la Beauce portent sa signature: l’édifice Canam, le CIMIC, le Centre hospitalier Beauce-Etchemin, l’école primaire les Sittelles ainsi que les usines Garaga, Boa-Franc, Procycle, Matiss et bien d’autres. En 1997, l’Institut royal d’architecture du Canada l’a élevé au titre de Fellow, soit la plus haute reconnaissance que puisse recevoir un architecte au Canada.

En plus de sa brillante carrière en architecture, M. Baillargeon a également joué un rôle essentiel dans le développement culturel et socio-économique de la région en s’impliquant dans la revitalisation du centre-ville de Saint-Georges, notamment dans la création des attraits de l’île Pozer, dont : Rendez-vous à la rivière, Beauce Art : L’International de la sculpture et le Musée des Lilas, de « grands bijoux urbains » que se plaît à dire M. Baillargeon.

Cet homme a su rêver grand pour la région et cette année sera la consécration de son grand legs à notre communauté avec la 10e et dernière édition du Symposium international Beauce Art parrainé par l’Organisation internationale de la Francophonie.

Il a toujours eu pour mission de créer un beau milieu de vie pour les Beaucerons. Il a su mobiliser le milieu et s’entourer de gens d’influence, dont Marcel Dutil, qui était selon lui, le seul capable de mener à bien ce projet complexe et de grande envergure, afin que Saint Georges devienne une destination incontournable pour la beauté de ses lieux, sa collection de près de 600 lilas différents et son parcours muséal de plus de 100 sculptures.

Paul Baillargeon a reçu de nombreuses distinctions dans sa carrière, dont la médaille de l’Assemblée nationale pour souligner son apport exceptionnel à sa communauté et le CEB te nait également à souligner cette grande contribution à notre région.

Souper d'affaires de prestige

Pour ceux qui souhaitent participer au Souper d’affaires de prestige le 18 avril prochain, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges, il est possible de réserver une place en complétant le formulaire sur le site du CEB.