L’innovation au cœur des actions de Beauce-Centre Économique en 2023

Plus de 75 représentants du milieu des affaires ont pris part, hier soir, à l'Assemblée générale annuelle de Beauce-Centre Économique, qui s'est déroulée au Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce.

L’organisation a présenté son bilan 2023 orienté vers ses priorités d’intervention soit l’innovation, la croissance et le financement.

« Ayant à cœur le développement des entreprises, mais également des entrepreneurs de la MRC Beauce-Centre, BCÉ a offert à ces derniers plusieurs opportunités de croissance au cours de la dernière année », a souligné Pierre-André Bégin, président du conseil d'administration. « Malgré plusieurs changements au sein de l’équipe lors de la dernière année, Beauce-Centre Économique a réussi à maintenir le cap et à atteindre ses objectifs. La force de notre organisation réside dans sa capacité d’évolution et d’adaptation aux changements. Nous sommes près des entreprises et de leur réalité, c’est de cette façon que nous arrivons à offrir des services pertinents en répondant aux besoins du milieu. »

En 2023, l'organisme a tenu diverses activités particulières pour les entreprises membres.

Ainsi, en février dernier, une collaboration entre l'École d’Entrepreneurship de Beauce et BCÉ a permis à une cohorte de 30 entrepreneurs, composée en partie de gens de la relève, de vivre un séjour intensif d'immersion de deux jours au sein de l'établissement.

Au cours de l'année, BCÉ a permis à sept entreprises du territoire d’obtenir des diagnostics de productivité réalisés par Solutions Novika à un prix réduit. Ces diagnostics ont permis d’identifier les pistes majeures d’améliorations possibles et de réaliser des plans d’action dans le but d’augmenter la productivité.

Un accompagnement diversifié

Le directeur général, Daniel Chaîné, a indiqué que son organisme s'était positionné comme un allié de choix pour les entreprises du territoire, dans les 10 municipalités qui composent la MRC Beauce-Centre. Du financement à l’innovation en passant par l’expansion et la relocalisation, l’accompagnement évolutif de l’organisme s’est déployé dans divers domaines.

En 2023, neuf projets se sont qualifiés au Programme d’aide au commerce électronique, qui vise à stimuler le virage numérique des entreprises, et un total de 61 863$ ont été engagés. En ce qui concerne le Programme d’aide à l’optimisation, huit projets ont été acceptés pour une somme de 111 510$, a poursuivi M. Chaîné.

Au niveau de la Bourse à l’embauche, une initiative qui a pour but d’attirer des talents de l’extérieur de la Beauce pour occuper des postes en innovation dans les entreprises, 12 postes ont été qualifiés l’année dernière. De ceux-ci, neuf ont été comblés pour un total de 45 000$ engagés.

Rappelons que la gestion de ces fonds est assurée localement, ce qui permet une prise de décision adaptée à la réalité du milieu, a mentionné le directeur général.

Aussi, 2023 aura été une excellente année pour les prêts des fonds locaux d’investissement et de solidarité (FLI-FLS). En effet, 15 projets se sont qualifiés pour un montant total de 1 425 000$.

Par ailleurs, la popularité reconnue des événements de Beauce-Centre Économique a battu son plein en 2023, a fait remarquer M. Chaîné. Ainsi, les inscriptions pour la 31e Classique de golf (150 golfeurs et près de 220 convives au souper réseautage) et la 24e Soirée des Sommets, qui a vu Safari Condo, de Saint-Frédéric, obtenir le titre d'entreprise de l'année, se sont comblées en seulement 24 heures.

Une proximité indéniable

À la suite de la délégation de la mise en œuvre du volet 3 Signature Innovation par la MRC à BCÉ, l’année 2023 a marqué la poursuite des actions afin de soutenir le déploiement d’une culture de l’innovation au sein des entreprises d’ici. En effet, au cours de la dernière année, le quart de l’accompagnement de l’organisme était relié à l’innovation.

La MRC avait également confié la réalisation du PAC MRC à Beauce-Centre Économique ce qui a permis à l’organisation de maintenir ses actions afin de favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes sur le territoire. Parmi ces interventions, nous comptons notamment la collaboration pour la réalisation du Portrait de l’immigration actuelle et à venir en Beauce 2023-2024, l’organisation d’activités dédiées au recrutement international et l’animation de différentes structures de concertation. Beauce-Centre Économique a également participé à l’organisation du tout premier forum sur le logement de la MRC Beauce-Centre.

L'organisme compte à l'heure actuelle quelque 150 membres, dont 22 nouveaux se sont joints cette année.

BCÉ a opéré avec un budget de 1 041 770 $, alimenté par trois sources de financement, soit le Fonds de la MRC Beauce-Centre (364 770 $). la contribution du milieu (178 982 $) et la contribution AEQ (Action Entreprises Québec), pour un montant 152 173 $.

On a profité de cette AGA pour adopter des modifications aux règlements généraux. Parmi ceux-ci, l'abolition d'un poste au conseil d'administration pour faire passer sa composition de 10 à 9 membres. L'exécutif a aussi été reconfirmé dans ses fonctions soit Pierre-André Bégin. à la présidence, Dominique Paré, comme vice-présidente et Patrice Mathieu comme secrétaire.

Notons que l'AGA 2025 se tiendra à Saint-Victor.