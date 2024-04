Saint-Honoré-de-Shenley: la caisse Desjardins devient un centre libre-service

Le centre de services de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, installé à Saint-Honoré-de-Shenley, deviendra le mois prochain un simple centre libre-service.

Cette annonce s'inscrit dans la décision du Mouvement Desjardins de fermer 30 % des points de services et des guichets automatiques sur l'ensemble du territoire québécois, d'ici décembre 2026.

Ainsi, à compter du 3 mai, les services caissiers ne seront plus offerts aux membres de cette institution bancaire de la localité, en raison d'une baisse très significative de l'achalandage au comptoir, alors que 99% des transactions ont été faites de façon autonome. Desjardins maintiendra seulement un guichet automatique et deux bureaux afin d’offrir des services-conseils et de l’accompagnement sur rendez-vous.

Ce faisant, le bâtiment a été vendu à la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. Celle-ci procèdera à l’aménagement d’une nouvelle salle du conseil municipal, au premier étage de l'édifice, pour que l'endroit soit accessible à tous. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle puisque l'espace se trouve au 2e étage et qu'on ne peut y accéder que par un escalier.

De plus, le déménagement du bureau municipal permettra d’aménager le site actuel pour répondre aux besoins futurs du service de sécurité des incendies, entre autres par l’ajout d’une salle de décontamination et l’aménagement d’une aire de circulation efficace et efficiente autour de la caserne.