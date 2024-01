Desjardins annonce une diminution de 30 % des centres de services et des guichets

Jean-Benoit Turcotti, porte-parole du Mouvement Desjardins, a confirmé lors d'une entrevue avec EnBeauce.com, ce mercredi 31 janvier, la fermeture de 30 % des points de services et des guichets automatiques, d'ici décembre 2026.

Pour le moment, aucune liste des caisses concernées n'est publiée et il n'est pas possible de savoir, à l'heure actuelle, comment la Beauce sera touchée.

« Je vous confirme que les conseils d’administration des caisses ont analysé l’utilisation de leurs centres de services et de leurs guichets automatiques. À la suite de cette analyse et des prévisions actuelles des besoins des membres, les caisses prévoient une diminution de l’ordre de 30 % de leurs centres de services et de leurs guichets automatiques d’ici le 31 décembre 2026 », a expliqué Jean-Benoit Turcotti.

Tout en précisant : « Évidemment, ces chiffres pourraient évoluer dans un sens ou dans l’autre en fonction de l’utilisation qui en est faite par les membres ».

Privilégier l'investissement dans le numérique

La raison de ces futures fermetures est essentiellement due à l'importance donnée aux solutions numériques.

« Nous devons donc trouver un équilibre entre l’évolution de notre réseau de centres de services et de guichets automatiques et les investissements requis dans le numérique pour continuer de répondre aux besoins des membres clients. Les chiffres le prouvent, au 31 décembre 2023, l’utilisation des comptoirs caissier ne représentait plus que 1 % du volume transactionnel, alors que les guichets ne représentaient plus que 3 % », a détaillé le porte-parole du Mouvement Desjardins.

Actuellement, Desjardins compte près de 669 centres de services et 1 559 guichets automatiques au Québec et en Ontario.

Des décisions de fermetures confiées aux conseils d'administration des caisses

Au moment d'écrire ces lignes, aucune liste des caisses concernées par ces fermetures n'est disponible. Ce choix sera directement fait par les conseils d'administration des caisses.

« Ce sont eux qui sont les mieux placés pour prendre ces décisions puisqu’ils connaissent les besoins de leurs membres et de leurs milieux », a conclu Jean-Benoit Turcotti.

Des décisions pourront être prises dans les mois à venir concernant le détail de ces fermetures. Il est important de rappeler que la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce avait déjà été concernée par de telles mesures en mars 2023, en raison du manque constant de personnel.