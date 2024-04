Peggy Duquet nommée présidente du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté, ce mercredi 10 avril, le bilan de son année 2023 lors de sa traditionnelle assemblée annuelle au Centre de congrès le Georgesville.

Les administrateurs du CEB en ont profité pour élire Peggy Duquet, de l'entreprise Métal Duquet, au titre de présidente. Jonathan Maheux, de BVA, devient quant à lui vice-président.

« Je suis fier des interventions du Conseil économique de Beauce pendant ces quatre années, à commencer par le support aux entreprises en contexte de pandémie, qui s’est ensuite déployé vers le développement économique avec des interventions en tourisme, infrastructures, en emploi et l’évolution de nos plateformes de prêts aux entreprises. Une équipe de première classe est en place à la permanence du CEB, et je cède mon poste à Peggy avec le sentiment du devoir accompli », a mentionné Luc Paquet, président sortant du CEB.

« Je voudrais vraiment remercier et féliciter Luc pour toutes ces années d'implication au sein du CA du CEB. J'aimerais saluer ton leadership en tant que président, mais aussi ton impact positif et surtout constructif que tu as pu avoir sur l'organisation. Tu es pour moi et pour plusieurs une inspiration », a lancé Peggy Duquet, la nouvelle présidente.

Lors de cette assemblée, plusieurs nouveaux membres ont été annoncés au sein du conseil d'administration, à savoir Steve Boily de Pomerleau, Jean-Stéphane Bourque de Chambois, Sophie Roy de la Miellerie de Sophie et Caroline Bouchard du Cégep Beauce-Appalaches.

Une année 2023 riche en événements

Sur l'année 2023, le CEB a été impliqué dans près de 222 dossiers d'entreprises totalisant plus de 88 M$ en projets d'investissements. Même si un recul de ces derniers a été enregistré, les projets d'expansions ou d'investissements technologiques ont quant à eux connu une hausse de 68 %.

Également, les programmes et les fonds du CEB ont profité à près de 14 projets, pour un total de 689 583 $ en financements autorisés. Une augmentation de 49 % relevant de la révision des modalités du Fonds Relève effectuée en cours d’année par l'organisme.

« La dernière année nous a permis de constater que nos quatre grandes orientations sont toujours d’actualité en 2023, soit la main-d’œuvre, l’innovation technologique, l’animation économique et le développement régional », a détaillé Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.

Pour la seconde année, le CEB a participé à l'élaboration d'un rapport sur les prévisions d'immigrations des entreprises de la Beauce, afin d'aider les entreprises du territoire face au défi de main-d'œuvre.

Parmi les 16 activités proposées l'année passée, le CEB a attiré plus de 1 800 participants avec six déjeuners-conférences, un déjeuner d’information sur le recrutement à l'international, deux soupers d’affaires, un tournoi de golf et le Mois de la mécatronique.

Enfin, ce sont près de 49 000 $ qui ont été investis dans le développement économique régional avec 44 000 $ pour la création des infrastructures de la Route de la Beauce et 5 000 $ pour la réalisation du Plan culturel de Beauce-Sartigan.

Pour 2024, le CEB a d'ores et déjà déclaré continuer les événements sur le thème de l'intelligence artificielle, au vu de la grande demande perçue lors des derniers déjeuners-conférences.