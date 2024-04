L'entreprise Dumbbell Pépin s'associe avec REP Fitness pour viser l'international

David Pépin, fondateur de Dumbbell Pepin situé à Saint-Éphrem-de-Beauce, est en Allemagne depuis ce jeudi 11 avril, afin de présenter son nouveau partenariat avec l'entreprise américaine REP Fitness LLC.

Le jeune entrepreneur a profité du salon FIBO Global Fitness, qui se déroule du 11 au 14 avril à Cologne, pour dévoiler cette nouvelle collaboration.

« Cette collaboration va me permettre de distribuer mes produits à l'échelle mondiale. D'ici quelques années, ça va aussi être distribué en Asie pour ensuite aller chercher tous les pays du monde petit à petit », a lancé David Pépin, en direct du salon FIBO à Cologne.

« Pour cette année, on peut déjà dire qu'on sera établi au Canada et aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie et aux Philippines. Je le faisais déjà mais à petite échelle, alors que là, on passe vraiment à une production de masse à grande échelle. »

En effet, la production et la livraison seront désormais entièrement gérées par REP Fitness afin de pouvoir répondre efficacement à une demande qui est en constante augmentation pour les produits Pepin.

« Aujourd'hui, on a un délai de 5 à 6 mois pour la précommande car la demande est encore plus forte que ce à quoi on s'attendait. Mais à terme ça sera envoyé en 24 h. Moi, actuellement, j'avais un délai de 6 semaines. Le but était donc de réduire les délais et les coûts de livraison, en réduisant aussi ceux de la fabrication », a ajouté le Beauceron.

Si le lancement a, dans un premier temps, dévoilé un produit REP x Pépin haltères réglables de la Fast Serie, c'est toute la gamme de produits Pepin qui devrait être disponible, à terme, au sein de l'entreprise américaine.

« Dans un premier temps, c'est mon produit Fast Serie original que l'on a adapté avec REP Fitness, en faisant quelques modifications pour aller chercher un autre type de client. Mais le but est d'amener toute ma gamme de produits chez eux. On est en train de négocier par rapport à ça, mais c'est ce que je souhaite. »

De leur côté, REP Fitness sont également très fiers de pouvoir compter sur cette nouvelle collaboration.

« PÉPIN, tout comme REP, a été fondé dans un petit garage. Nous unissons nos forces pour porter la créativité de PÉPIN sur un marché plus large, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les produits futurs. Notre motivation commune pour innover et faire avancer le marché fait de ce partenariat une association naturelle. Ensemble, nous utilisons notre envergure chez REP pour rendre les idées novatrices de PÉPIN accessibles à un plus grand nombre de clients. Ensemble, nous sommes plus forts », peut-on lire dans leur communiqué.